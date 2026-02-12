Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diretor da formação do INEM demite-se

12 fev, 2026 - 16:36 • Lusa

Miguel Soares de Oliveira foi nomeado em junho de 2025 por um período de três anos. Recusou comentar a sua demissão.

A+ / A-

O diretor do Departamento de Formação do INEM, o médico Miguel Soares de Oliveira, apresentou a sua demissão do cargo, confirmou o instituto, sem avançar as razões para essa saída.

"O INEM confirma o pedido de demissão do Dr. Miguel Soares de Oliveira", adiantou fonte oficial à agência Lusa, não esclarecendo se a renúncia ao cargo esteve relacionada com o modelo de formação recentemente implementado pelo Conselho Diretivo do instituto responsável pela emergência pré-hospitalar.

Contactado pela Lusa, Miguel Soares de Oliveira, que tinha sido nomeado em junho de 2025 pelo anterior Conselho Diretivo para o cargo de diretor do Departamento de Formação por um período de três anos, recusou comentar a sua demissão.

O médico, mestre em medicina de emergência e também licenciado em gestão e em economia, pertence aos quadros do INEM e foi presidente do instituto entre 2010 e 2013.

Em janeiro, o INEM redefiniu o modelo de formação, concentrando na Escola Nacional de Bombeiros a dos tripulantes de ambulância.

Segundo a deliberação do Conselho Diretivo, o INEM passaria a centrar-se na formação institucional obrigatória de introdução ao Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) e nos cursos de protocolos por nível de resposta.

A decisão determinou ainda que as escolas médicas deixassem de dar formação aos técnicos de emergência pré-hospitalar (TEPH) do INEM, mas mantendo-se como formadoras dos médicos que trabalham no instituto.

Estas instituições de ensino superior tinham sido chamadas, em 2025, a dar formação aos novos TEPH, como forma de responder à contratação que tinha acontecido de 200 novos técnicos.

Recentemente, a Comissão de Trabalhadores do INEM avançou com uma providência cautelar para suspender esta recente deliberação que redefiniu o modelo de formação e certificação do SIEM.

A Comissão de Trabalhadores considerou que estava em causa "uma ilegalidade", argumentando que a deliberação assinada pelo presidente Luís Mendes Cabral e pelo vogal António Eça Pinheiro "contraria duas portarias e um despacho", o que faz com que não tenha "qualquer validade jurídica".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)