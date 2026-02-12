"Duplicou ou triplicou o tráfego". Autarca de Constância "muito preocupado" com segurança de ponte

Os autarcas de Constância e Vila Nova da Barquinha, no distrito de Santarém, mostram-se "muito preocupados" com a segurança da Ponte da Praia do Ribatejo, que duplicou o tráfego devido às cheias em Abrantes e ao encerramento da Ponte da Chamusca.



À Renascença, Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, diz que a ponte está interdita a pesados por razões estruturais, mas que o aviso não tem sido respeitado devido à falta de alternativas.

"Todo o trânsito ligeiro está a fazer-se pela nossa ponte, que duplicou ou triplicou o tráfego. E acresce a isto que a ponte tem limitação de não permitir a passagem de pesados. E apesar da sinalização que existe, verificamos que os pesados continuam a fazer a circulação. Isto preocupa-nos por uma questão de segurança", diz o autarca.



Sérgio Oliveira defende que é necessária uma "intervenção de fundo", quer seja através de uma "nova travessia" ou pela "reabilitação da que já existe", que permita a passagem de pesados e de viaturas nas duas vias sem controlo de semáforos.

O autarca aponta ainda que a falta de uma travessia está a ter forte impacto na economia local, com empresas de grandes dimensões a estarem com dificuldades para receber matéria-prima para funcionarem.