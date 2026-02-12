Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fuga de gás provoca um morto e dois feridos em Monte Gordo

12 fev, 2026 - 16:19 • Lusa

Vítima mortal é uma mulher de 61 anos, e os feridos, "com gravidade", são uma mulher, de 32, e um homem com 67 anos.

A+ / A-

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em resultado de uma fuga de gás ocorrida esta quinta-feira num esquentador numa habitação em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, revelou fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), disse que a vítima mortal é uma mulher de 61 anos, e os feridos, "com gravidade", são uma mulher, de 32, e um homem com 67 anos.

Segundo a fonte, "não existem suspeitas de crime, mas sim, a de inalação de gás proveniente de uma fuga num esquentador".

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve acrescentou que o alerta foi dado pelas 12:41, para uma situação de intoxicação em Monte Gordo.

As vítimas foram depois transportadas para o Hospital de Faro.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 12 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)