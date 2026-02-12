Fuga de gás provoca um morto e dois feridos em Monte Gordo

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em resultado de uma fuga de gás ocorrida esta quinta-feira num esquentador numa habitação em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, revelou fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), disse que a vítima mortal é uma mulher de 61 anos, e os feridos, "com gravidade", são uma mulher, de 32, e um homem com 67 anos.

Segundo a fonte, "não existem suspeitas de crime, mas sim, a de inalação de gás proveniente de uma fuga num esquentador".

Fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve acrescentou que o alerta foi dado pelas 12:41, para uma situação de intoxicação em Monte Gordo.

As vítimas foram depois transportadas para o Hospital de Faro.