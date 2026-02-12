Homem detido em Guimarães com 11 quilos de cocaína

Um homem, de 46 anos, empresário de profissão, foi detido em Guimarães pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de integrar uma importante rede de tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção, efetuada pela Diretoria do Norte, ocorreu na noite de quarta-feira, depois de terem sido encontradas várias embalagens de cocaína na viatura em que o suspeito circulava.

“A droga apresentava um elevado grau de pureza”, adianta a PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, os 11 quilos de cocaína apreendidos seriam suficientes para a produção de pelo menos 55 mil doses individuais, de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor.

O suspeito, sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.