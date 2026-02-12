Ouvir
Homem detido em Guimarães com 11 quilos de cocaína

12 fev, 2026 - 15:18 • Olímpia Mairos

Droga apreendida teria elevado grau de pureza e permitiria produzir cerca de 55 mil doses.

A+ / A-

Um homem, de 46 anos, empresário de profissão, foi detido em Guimarães pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de integrar uma importante rede de tráfico de estupefacientes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ refere que a detenção, efetuada pela Diretoria do Norte, ocorreu na noite de quarta-feira, depois de terem sido encontradas várias embalagens de cocaína na viatura em que o suspeito circulava.

A droga apresentava um elevado grau de pureza”, adianta a PJ.

Segundo a polícia de investigação criminal, os 11 quilos de cocaína apreendidos seriam suficientes para a produção de pelo menos 55 mil doses individuais, de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor.

O suspeito, sem antecedentes criminais conhecidos, vai ser presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.

Saiba Mais
