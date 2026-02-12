Ouvir
Homem detido em Setúbal por tentativa de homicídio do companheiro da ex-mulher

12 fev, 2026 - 16:42 • Olímpia Mairos

Ataque com faca ocorreu em contexto de violência doméstica e conflitos amorosos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 46 anos, suspeito da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de detenção de arma proibida, ocorridos no dia 1 de fevereiro, no concelho de Setúbal.

Em comunicado, a PJ adianta que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, fora de flagrante delito, e que os factos ocorreram em contexto de violência doméstica e conflitos amorosos, agravados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Segundo a Polícia Judiciária, o suspeito, munido de uma faca de cozinha com lâmina de grandes dimensões, deslocou-se à residência onde a ex-mulher vive com o atual companheiro, “com o intuito de atentar contra a vida deste”.

Quando a vítima, um homem de 39 anos, abriu a porta da habitação, foi de imediato atacada”, refere a PJ, acrescentando que o agressor desferiu vários golpes na grelha costal esquerda, provocando lesões graves, entre as quais a perfuração do pulmão esquerdo, que colocaram a vítima em perigo de vida.

O detido, que possui antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

