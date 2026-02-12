Homem detido por tentativa de homicídio em Felgueiras

Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária por fortes suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, ocorrido na madrugada de 26 de janeiro, na localidade de Friande, no concelho de Felgueiras.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que a detenção foi realizada pela Diretoria do Norte, na sequência de uma investigação iniciada após a agressão. Segundo a PJ, o suspeito terá agido por estar “descontente com o facto da vítima se encontrar a pernoitar numa casa devoluta, próxima da sua residência”.

De acordo com as autoridades, o homem invadiu o espaço onde a vítima se encontrava, estando munido de uma arma branca, e acabou por agredi-la na região torácica. “Apesar de surpreendida pela ação do arguido, a vítima conseguiu fugir do local”, adianta a Polícia Judiciária.

O ofendido deu entrada no Hospital de Penafiel, onde lhe foi diagnosticada “uma lesão perfurante que atingiu um pulmão”, situação que obrigou ao seu internamento.

O detido será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação consideradas adequadas.