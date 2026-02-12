Ouvir
Justiça

Julgamento do homicida do Centro Ismaili vai ser repetido

12 fev, 2026 - 18:38 • Ricardo Vieira e Liliana Monteiro

O cidadão afegão Abdul Bashir tinha sido condenado a 25 anos de prisão pelo ataque de 28 de março de 2023, em Lisboa, que provocou duas mortes.

O julgamento do homicida do Centro Ismaili vai ser repetido, decidiu esta quinta-feira o Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O cidadão afegão Abdul Bashir tinha sido condenado a 25 anos de prisão pelo ataque de 28 de março de 2023, em Lisboa, que provocou duas mortes. As vítimas são duas mulheres portuguesas, de 24 e 49 anos.

O Supremo Tribunal de Justiça refere, em comunicado enviado à Renascença, que "ordenou que a audiência do julgamento do cidadão afegão Abdul Bashir seja reaberta para a produção de novas provas por parte do arguido e do Ministério Público".

O STJ considera que existiu uma "alteração da qualificação jurídica durante o julgamento na 1.ª instância, que não foi comunicada previamente ao arguido para este poder exercer o seu direito ao contraditório, como a lei impõe".

Por este motivo, o Supremo considera que "existe uma causa de nulidade do acórdão recorrido e ordenou a reabertura da audiência".

O arguido começou por ser acusado como inimputável tendo sido pedida a aplicação de uma medida de segurança. Efetuado o julgamento veio a ser condenado como imputável na pena de 25 anos de prisão. O Ministério Público e os assistentes recorreram desta decisão diretamente para o STJ, que agora decidiu que a audiência deve ser reaberta, refere o Supremo.

[notícia atualizada às 19h57]

