Linha do Norte vai ter esta 5.ª feira quatro comboios de longo curso a circular

A circulação ferroviária na Linha do Norte, que assegura a ligação entre Lisboa e Porto, continua com constrangimentos, mas vão ser realizados esta quinta-feira quatro comboios de longo curso, através do serviço Intercidades, informou a CP - Comboios de Portugal.

Num ponto de situação pelas 15h00, a CP indicou que na Linha do Norte "vão ser realizados, esta quinta-feira, quatro comboios de longo curso", dois em cada sentido, entre Lisboa e Porto, através do serviço Intercidades.

"Na Linha do Norte, no eixo Porto - Lisboa, com recurso a material circulante diferente do habitual e a transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pombal", adiantou a transportadora, remetendo mais informação para o seu site em www.cp.pt.

Ainda sobre a Linha do Norte, a CP indicou que se realizam os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa.

Os constrangimentos na circulação ferroviária resultam do mau tempo, com perturbações desde 28 de janeiro, com a depressão Kristin, a que se seguiram outras intempéries, com chuva forte e vento intenso.

Pelas 15:00 de hoje, segundo a CP, continua a registar-se a suspensão da circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

Na Linha da Beira Alta, o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual, indicou a empresa.

Outros dos constrangimentos são na Linha de Cascais, onde os comboios circulam com alterações nos horários, e na Linha do Douro, onde a circulação está suspensa entre Régua e Pocinho.

A circulação mantém-se também suspensa na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra, de acordo com informação da CP pelas 15h00 de hoje.

Em relação ao Comboio Internacional Celta, a CP indicou que vai realizar-se da parte da tarde, podendo ser usado material circulante diferente do habitual, mas o percurso Valença-Vigo-Valença será feito com recurso a transbordo rodoviário.

Entretanto, num ponto de situação pelas 13h00 de hoje, a Infraestruturas de Portugal (IP) indicou que a circulação ferroviária se mantém suspensa em troços nas linhas de Sintra, Cascais, Norte, Douro, Oeste, Beira Baixa e Vouga, na sequência do mau tempo.

Como novos condicionamentos na circulação ferroviária, segundo a IP, regista-se a suspensão no Ramal de Alfarelos, entre Alfarelos (Soure) e Verride (Montemor-o-Velho), no distrito de Coimbra.

Mantém-se suspensa a circulação na Linha de Sintra na via descendente externa entre Cacém e Monte Abraão; na Linha de Cascais na via ascendente entre Algés e Caxias; na Linha do Norte entre Alfarelos e Formoselha; na Linha do Douro entre Régua e Pocinho; na Linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Amieira; na Linha do Vouga entre Oliveira Azeméis e Pinheiro da Bemposta; e na Concordância de Xabregas entre Lisboa Santa Apolónia e a Bifurcação Chelas.

De acordo com a IP, estas ocorrências estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas para a reposição das condições de segurança e regularidade do serviço, assegurando que estão a ser feitos "todos os esforços" para resolver a situação.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.