Matosinhos alerta para inalação de fumos em incêndio em fábrica de baterias

12 fev, 2026 - 00:27 • Lusa

Fábrica de baterias de lítio consumida pelas chamas em São Mamede de Infesta.

A Câmara de Matosinhos aconselhou esta quarta-feira a população nas imediações da fábrica de baterias de lítio que está a ser consumida pelas chamas, no Centro Empresarial de S. Mamede de Infesta, a evitar a inalação de fumos.

"Dada a natureza dos fumos, a Câmara Municipal de Matosinhos aconselha a população residente na proximidade a: Evitar a inalação de fumos; Manter portas e janelas fechadas, especialmente as que dão para a via pública; Evitar deslocações desnecessárias na zona afetada", pode ler-se, numa nota na rede social Facebook.

A autarquia liderada por Luísa Salgueiro indicou ainda que o incêndio está a decorrer na rua Santos Dias, no Centro Empresarial de S. Mamede de Infesta (FIL Park), em Matosinhos, no distrito do Porto.

Pelas 22h15, o Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto referiu à Lusa que o incêndio continuava ativo, com os trabalhos "a decorrerem favoravelmente".

No combate às chamas estavam 52 operacionais, apoiados por 18 viaturas.

