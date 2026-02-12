Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo. Circulação suspensa na Linha do Leste devido a queda de barreira

12 fev, 2026 - 08:38 • Lusa

A CP indica que devido ao mau tempo, várias linhas continuam com circulação suspensa e noutras pressistem os constrangimentos na passagem de comboios.

A+ / A-

A circulação ferroviária na Linha do Leste, que faz a ligação entre o Entroncamento e a fronteira de Badajoz, em Espanha, estava às 08h00 suspensa devido à queda de uma barreira, informou esta quinta-feira a CP - Comboios de Portugal.

Em comunicado, a CP indica que devido ao mau tempo continua suspensa a Linha da Beira Baixa, realizando-se apenas os comboios regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

Na Linha do Norte não se prevê realizar qualquer comboio de longo curso.

Continua também suspensa a circulação na Linha do Oeste, Linha do Douro entre Régua e Pocinho e Urbanos de Coimbra.

De acordo com a transportadora, na Linha do Norte realizam-se os serviços Regionais entre Entroncamento e Soure, Coimbra-Aveiro-Porto e entre Tomar e Lisboa. .

Devido ao mau tempo, mantêm-se constrangimentos à circulação na Linha da Beira Alta, com o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda a efetuar-se com recurso a material circulante diferente do habitual.

Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários.

O Comboio Internacional Celta continua com circulação suspensa determinada pelo operador espanhol, sem previsão de retoma.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
      Comentários
      Tem 1500 caracteres disponíveis
      Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

      Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

      Destaques V+

      Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

      Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

      Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

      Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

      Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

      Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

      "O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

      "O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)