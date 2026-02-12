Mau tempo: Mais de meio milhar de quartos no programa “O Turismo Acolhe”

O programa “O Turismo Acolhe”, que pretende assegurar alojamento de emergência às famílias afetadas pelas tempestades das últimas semanas, tem já mais de meio milhar de quartos, segundo a atualização feita esta quinta-feira à Renascença pelo presidente do Turismo de Portugal.

Carlos Abade salienta que “há 63 empreendimentos de alojamento turístico que já aderiram ao programa”, acrescentando que “entre hotéis, apartamentos e unidades de alojamento local, esses 63 empreendimentos de alojamento já representam 570 quartos”.

Este responsável diz que “estas unidades já estão espalhadas por 40 concelhos”, salientando que em, “pouco mais de dia e meio de programa, é muito positivo o alargamento territorial, que passou de 12 para 40 concelhos”.

Carlos Abade considera esse facto importante para que a “disponibilização ocorra o mais perto possível daquilo que era a morada das pessoas que precisam deste alojamento temporário”.

Programa tem custo zero para quem precisa



Os alojamentos do programa “O Turismo Acolhe” destinam-se a apoiar as populações que estão nos 69 concelhos em situação de calamidade, assim como os trabalhadores que estejam envolvidos nas operações de reconstrução.

Quem precisar de um alojamento temporário tem apenas de apresentar uma declaração que ateste essa necessidade.

Carlos Abade explica que “as famílias têm de contactar a Câmara Municipal da respetiva área, que emitirá uma declaração dando conta que aquelas pessoas precisam de alojamento temporário e com essa declaração podem dirigir-se a qualquer unidade de alojamento que esteja listada no programa O Turismo Acolhe.

Quanto aos trabalhadores que estejam deslocados, “neste caso as respetivas entidades, as associações ou as entidades públicas que estejam envolvidas contactarão o Turismo de Portugal”, que emitirá a declaração para apresentar no alojamento.

A adesão dos empreendimentos turístico Login é voluntária e muitos deles já disseram que assumem todos os custos associados à dormida com pequeno-almoço, “mas aquelas empresas que também estão a ser atingidas neste momento, podem pedir ao Turismo de Portugal a cobertura desses custos, que pode ir até aos 60 euros, por noite com pequeno-almoço”, sendo que os “beneficiários do alojamento de emergência não têm custos associados”.

O programa “O Turismo Acolhe” decorre até ao próximo dia 28 de fevereiro, “podendo ser prorrogado em função da evolução da situação no terreno”, com Carlos Abade a garantir que o Turismo de Portugal vai “estar a monitorizar a situação” e o orçamento de 250 mil euros também “poderá ser reforçado se for necessário”.