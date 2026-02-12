Mau tempo: Mondego em situação de risco com barragem da Aguieira a 99%

A bacia do Mondego era, às 8h00 desta quinta-feira, a única do continente em situação de risco, com a barragem da Aguieira acima dos 99% de armazenamento , muito próxima do limite de segurança da infraestrutura.

Segundo dados do portal InfoÁgua, o volume de água armazenado na Aguieira subiu de forma contínua desde a manhã de quarta-feira , quando se situava nos 72%, atingindo às 08h00 de hoje os 99,04% , o valor mais elevado desde o início das inundações no Baixo Mondego , correspondente a uma cota de 124,5 metros.

O nível máximo de cheia da barragem é de 126 metros , patamar a partir do qual a albufeira deixa de conseguir reter água , sendo obrigatória a sua libertação por razões de segurança.

À mesma hora, o caudal efluente era de 930 metros cúbicos por segundo (m³/s), ligeiramente abaixo dos 958 m³/s registados durante a madrugada . Já o caudal afluente era superior, atingindo os 1.054 m³/s, o que significa que a barragem continuava a receber mais água do que aquela que estava a descarregar . Ainda assim, o volume de afluência tem vindo a diminuir desde as 21h00 de quarta-feira, quando ultrapassou os 1.750 m³/s .

Na bacia do Mondego, mantinha-se em risco máximo (nível vermelho) a ponte de Santa Clara, na baixa de Coimbra, onde o nível da água atingia os 4,23 metros. Em situação de alerta (nível amarelo) continuavam a ponte da Conraria , no rio Ceira, com um caudal superior a 435 m³/s, e a ponte do Cabouco , mais a montante no mesmo rio, com valores acima dos 206 m³/s.

O caudal na Ponte-Açude de Coimbra situava-se nos 1.982 m³/s, abaixo dos 2.105 m³/s registados ao final da tarde de quarta-feira , altura em que a margem direita do Mondego cedeu junto a Casais, em Coimbra , provocando um aluimento de terras que destruiu parte do piso da A1 e levou ao encerramento da autoestrada .

Na segunda-feira, a agência Lusa pediu à Agência Portuguesa do Ambiente e ao Ministério do Ambiente e Energia esclarecimentos sobre o sistema hidráulico do Mondego e, em particular, sobre a barragem da Aguieira , sem resposta até ao momento. Uma fonte oficial da APA limitou-se a referir, na terça-feira, que a entidade estava a “envidar esforços” para responder.