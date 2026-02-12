Mau tempo: Santa Casa de Lisboa ativa fundo de 1 milhão para instituições danificadas

A Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Lisboa ativou esta quarta-feira um fundo de um milhão de euros para apoiar as instituições e quiosques de jogos da SCM danificados pelo mau tempo, anunciou a organização.

O fundo solidário destina-se à recuperação de equipamentos sociais e património histórico das misericórdias (restantes instituições da SCM no país) e também aos cafés, restaurantes, quiosques, tabacarias, entre outros pequenos negócios que são mediadores dos Jogos Santa Casa, segundo o comunicado da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As misericórdias e os mediadores interessados no apoio, denominado de "Fundo Solidário Santa Casa 2026", devem consultar o regulamento da iniciativa e preencher o formulário, através do ?site? da SCML: www.scml.pt.

As entidades podem pedir mais informações através do número de telefone 217 128 400 e do ?e-mail?: solidario@scml.pt.

O comunicado refere também que a Santa Casa doou 100.000 euros à organização solidária Cáritas Portuguesa, que também tem apoiado as regiões afetadas pelo mau tempo.

Segundo a nota, a SCML tem estado a desenvolver estes apoios em articulação com a Estrutura de Missão do Governo, que articula os diferentes níveis da administração pública na resposta às populações, empresas e municípios afetados pelas tempestades .

A SCML lamentou ainda as vítimas mortais das tempestades e "solidariza-se com todos aqueles que ficaram despojados dos seus bens ou viram as suas casas, negócios e património fortemente danificados" pelas depressões.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A décima sexta vítima é um homem de 72 anos que caiu no dia 28 de janeiro quando ia reparar o telhado da casa de uma familiar, no concelho de Pombal, e que morreu a 10 de fevereiro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.