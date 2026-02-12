“Mesmo que as condições não sejam as melhores, pelo menos estamos na nossa casa”

“Estamos abertos. Bem, até pelo menos não haver água.” É assim que a Renascença é recebida no café, em Ribeira de Frades, onde este artigo é escrito. Por aqui, junto ao local onde a A1 ruiu, impõe-se uma pergunta. Como conviver com o risco de um rio levar tudo aquilo que demorou uma vida a construir? A resposta varia, sendo diferente de boca em boca.

Nas ruas chamam-lhe “o guarda-rio”. De trator, José Ricardo atravessa pela noite, sem nada temer, os campos repletos de água e lá vai em busca de apurar a situação por conta própria. José tem uma plantação de milho. Ou melhor, tinha. A verdade é que está completamente alagada.

Com o campo submerso, a boa notícia é a casa onde vive não ter sido ainda atingida. “Esta noite fui três vezes ao Mondego, tenho lá uns pontozinhos, sei que quando está no sinal x está mesmo a galgar a margem”, sublinha com toda a naturalidade e calma possível.

E, afinal, se a coisa der para o torto, José tem um barco de madeira ao qual pode sempre recorrer. Nunca foi usado e ali está “exclusivamente para os casos em que o rio rebente”. Se flutua? “De vez em quando ponho na água para ver como está”, clarifica.