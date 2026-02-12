Ouvir
Ministério Público confirma buscas em instalações da Força Aérea e da Marinha

12 fev, 2026 - 12:06 • Diogo Camilo

Em causa estão crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder, fraude fiscal qualificada e branqueamento, relacionados com procedimentos de contratação pública nas áreas da alimentação e de prestação de serviço de limpeza em 2021.

O Ministério Público confirmou esta quinta-feira buscas realizadas em instalações da Força Aérea e da Marinha.

Em comunicado na página do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, o MP dá conta de diligências na terça-feira, cumprindo oito mandados de busca domiciliária e sete mandados de busca a unidades militares no Estado Maior das Forças Armadas, na Base Aérea n.º 1 e na Academia da Força Aérea e na Escola Naval, além de "instalações empresariais, em empresas e sociedades comerciais do sector da hotelaria e restauração e em gabinetes de contabilidade".

Em causa estão, segundo o MP, a "prática de crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder, fraude fiscal qualificada e branqueamento, por existirem indícios, designadamente, de favorecimento ilegal de concorrente em procedimentos de contratação pública realizados no período compreendido entre 2009 e 2021, em prejuízo do Estado Português".

Em comunicado esta quarta-feira, o Ministério da Defesa tinha dado conta de que estavam sob investigação "factos relacionados com procedimentos de contratação pública nas áreas da alimentação e de prestação de serviço de limpeza", respeitantes a 2021.

Na operação participaram uma equipa conjunta constituída pela Polícia Judiciária Militar e Autoridade Tributária, com a coadjuvação da Direção de Investigação Criminal da GNR, tal como cinco especialistas do Núcleo de Assessoria Técnica e três Magistrados do Ministério Público do DIAP Regional de Lisboa.

