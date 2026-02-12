Ouvir
Porto

Mulher morre após queda de nove metros no NorteShopping

12 fev, 2026 - 20:52 • Catarina Magalhães

Depois de cair da zona da restauração para o piso inferior, uma mulher de 58 anos morreu no NorteShopping.

Uma mulher de 58 anos morreu esta quinta-feira depois de cair da zona da restauração para o piso inferior do NorteShopping, em Matosinhos, confirmou à Renascença fonte da Esquadra de Custóias, no Porto.

O incidente aconteceu às 12h30 desta quinta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a notícia avançada pelo "Jornal de Notícias", a mulher caiu de uma altura de nove metros.

As testemunhas indicam que apenas viram a mulher a cair "de cabeça".

Apesar de as equipas de socorro e uma viatura do INEM terem sido encaminhadas para o local, o óbito foi declarado no próprio NorteShopping.

As investigações para apurar as circunstâncias da queda continuam.

