Mulher morre após queda de nove metros no NorteShopping

Uma mulher de 58 anos morreu esta quinta-feira depois de cair da zona da restauração para o piso inferior do NorteShopping, em Matosinhos, confirmou à Renascença fonte da Esquadra de Custóias, no Porto.

O incidente aconteceu às 12h30 desta quinta-feira.

Segundo a notícia avançada pelo "Jornal de Notícias", a mulher caiu de uma altura de nove metros.

As testemunhas indicam que apenas viram a mulher a cair "de cabeça".

Apesar de as equipas de socorro e uma viatura do INEM terem sido encaminhadas para o local, o óbito foi declarado no próprio NorteShopping.

As investigações para apurar as circunstâncias da queda continuam.