“Não é um desafio técnico, é de custos". Portugal tem de avançar com reforço de infraestruturas críticas

Portugal precisa de uma mudança de mentalidade para apostar mais na robustez de infraestruturas, perante a inevitabilidade de eventos climatéricos extremos. “O desafio não é técnico, é de custos”, alerta na Renascença. O docente do Instituto Superior Técnico sublinha que as infraestruturas, desde a A1 às linhas de alta tensão na região Oeste, afetadas pela tempestade Kristin, foram projetadas para condições que já não correspondem à realidade climática atual. “Talvez pela primeira vez, estamos a ver em Portugal o efeito direto das alterações climáticas” e não um mero acaso meteorológico. Carlos Oliveira Cruz reconhece que as infraestruturas foram desenhadas para resistir a “determinado caudal, determinada intensidade de vento”. Mas, a partir de agora, “vamos ter de subir a exigência relativamente ao desempenho destas infraestruturas”. Admitindo ser inevitável uma comparação com a derrocada de um pilar na A1 em Coimbra e o acidente de Entre-os-Rios, em março de 2001, Carlos Oliveira Cruz sublinha as diferenças.

“No caso da A1, não estamos perante um colapso estrutural da infraestrutura principal. Foi o dique que rompeu, levando consigo as terras de suporte da autoestrada. Na ponte de Entre-os-Rios, o colapso foi direto sobre a própria ponte”, explica. Mas a principal diferença “está no facto de a A1 ser uma infraestrutura altamente monitorizada” em que a Brisa acompanha em permanência o que se passa. “Ao início da tarde, já se tinha decidido fechar a via, porque as medições do caudal do Mondego indicavam risco. Isso permitiu salvaguardar a segurança dos utilizadores”, acrescenta. O problema são as vias secundárias espalhadas por zonas isoladas: “são essas que nos devem preocupar, porque os municípios, muitas vezes, não têm a capacidade técnica, nem financeira para as monitorizar.” Reparar agora, reforçar depois Nas últimas horas, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, admitiu que a reposição da circulação demorará várias semanas. Carlos Oliveira Marques diz que essa será a prioridade: “repor o que existia”, porque, diz, “não é possível, em poucas semanas, fazer um reforço estrutural profundo. O problema primário são os diques do Mondego. E reforçar os diques é uma obra de muitos anos e de dezenas ou centenas de milhões de euros”.