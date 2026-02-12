Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Infraestruturas

“Não é um desafio técnico, é de custos". Portugal tem de avançar com reforço de infraestruturas críticas

12 fev, 2026 - 11:05 • André Rodrigues

Carlos Oliveira Cruz, especialista em gestão de transportes, lembra que as alterações climáticas exigem uma mudança de mentalidade que reverta mais de uma década de subinvestimento em infraestruturas sensíveis a eventos extremos.

A+ / A-
“Não é um desafio técnico, é de custos". Portugal tem de avançar com reforço de infraestruturas críticas
Ouça as declarações do especialista Carlos Oliveira Cruz. Foto: Miguel A. Lopes/Lusa

Portugal precisa de uma mudança de mentalidade para apostar mais na robustez de infraestruturas, perante a inevitabilidade de eventos climatéricos extremos.

O desafio não é técnico, é de custos”, alerta na Renascença.

O docente do Instituto Superior Técnico sublinha que as infraestruturas, desde a A1 às linhas de alta tensão na região Oeste, afetadas pela tempestade Kristin, foram projetadas para condições que já não correspondem à realidade climática atual.

“Talvez pela primeira vez, estamos a ver em Portugal o efeito direto das alterações climáticas” e não um mero acaso meteorológico.

Carlos Oliveira Cruz reconhece que as infraestruturas foram desenhadas para resistir a “determinado caudal, determinada intensidade de vento”.

Mas, a partir de agora, “vamos ter de subir a exigência relativamente ao desempenho destas infraestruturas”.

Admitindo ser inevitável uma comparação com a derrocada de um pilar na A1 em Coimbra e o acidente de Entre-os-Rios, em março de 2001, Carlos Oliveira Cruz sublinha as diferenças.

Mau tempo. Ministro diz que irá demorar "semanas" a reparação de troço da A1 em Coimbra

Mau tempo. Ministro diz que irá demorar "semanas" a reparação de troço da A1 em Coimbra

Miguel Pinto Luz explica que, enquanto as águas nã(...)

“No caso da A1, não estamos perante um colapso estrutural da infraestrutura principal. Foi o dique que rompeu, levando consigo as terras de suporte da autoestrada. Na ponte de Entre-os-Rios, o colapso foi direto sobre a própria ponte”, explica.

Mas a principal diferença “está no facto de a A1 ser uma infraestrutura altamente monitorizada” em que a Brisa acompanha em permanência o que se passa.

“Ao início da tarde, já se tinha decidido fechar a via, porque as medições do caudal do Mondego indicavam risco. Isso permitiu salvaguardar a segurança dos utilizadores”, acrescenta.

O problema são as vias secundárias espalhadas por zonas isoladas: “são essas que nos devem preocupar, porque os municípios, muitas vezes, não têm a capacidade técnica, nem financeira para as monitorizar.”

Reparar agora, reforçar depois

Nas últimas horas, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, admitiu que a reposição da circulação demorará várias semanas.

Carlos Oliveira Marques diz que essa será a prioridade: “repor o que existia”, porque, diz, “não é possível, em poucas semanas, fazer um reforço estrutural profundo. O problema primário são os diques do Mondego. E reforçar os diques é uma obra de muitos anos e de dezenas ou centenas de milhões de euros”.

Carmona Rodrigues diz que barragem "fundamental para defender a Baixa de Coimbra" não avançou por culpa do BE. Catarina Martins desmente

Carmona Rodrigues diz que barragem "fundamental para defender a Baixa de Coimbra" não avançou por culpa do BE. Catarina Martins desmente

Ex-ministro da Obras Públicas recorda episódio do (...)

Ainda assim, este especialista em gestão de transportes reconhece que vai ser necessário perceber se aquele troço da A1 deverá ter maior proteção no futuro, tal como outros pontos onde a Autoestrada do Norte se cruza com cursos de água.

“O país investiu muito pouco na manutenção”

E é essa fotografia mais abrangente que cria uma inevitabilidade e um problema. Carlos Oliveira Marques lembra que Portugal tem sido historicamente frágil na manutenção das suas infraestruturas.

“Nos últimos 15 anos, sobretudo desde o período da troika, o investimento em manutenção foi muito baixo. Só agora, com o PRR, se começou a recuperar.”

Ainda assim, o país não tem capacidade para reforçar tudo ao mesmo tempo.

Será preciso hierarquizar, numa ótica de risco, onde é mais urgente intervir. Mas, no final do dia, tudo se resume a escolhas políticas e disponibilidade orçamental.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)