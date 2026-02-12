"São as populações de países predominantemente médios e pequenos que expressam maior confiança na ação da UE em termos de segurança e Defesa. O mais notável é que os três maiores Estados-membros em termos de população registam todos níveis de confiança abaixo dos 50%: Alemanha (47%), França (40%) e Itália (47%)", lê-se no relatório deste Eurobarómetro.

Em sentido contrário, Grécia e França são os países onde os cidadãos têm menos confiança na capacidade de a UE proteger os seus cidadãos (ambos com 40%).

Segundo o relatório, cerca de 74% dos inquiridos portugueses dizem confiar na capacidade de a União Europeia reforçar a sua segurança e defesa e proteger melhor os seus cidadãos - uma taxa que só é ultrapassada pelo Luxemburgo (76%) e que fica muito acima da média europeia (52%).

De acordo com o estudo, Portugal é o 2.º país que mais confia na capacidade de a UE proteger os seus cidadãos.

O objetivo foi perceber a perceção dos cidadãos europeus quanto à ação da União Europeia nos setores da Defesa e do espaço, na véspera do início da Conferência de Segurança de Munique.

Portugal é um dos países Estado-membro da União Europeia com mais confiança na capacidade de o bloco proteger os seus cidadãos e onde a população mais concorda com o montante de investimento público em Defesa, avança os novos dados da Eurobarómetro divulgados esta quinta-feira.

Além de confiarem mais na UE, os portugueses são também o Estado-membro do bloco que mais concorda com o atual nível do investimento que está ser feito em Defesa.

À pergunta "tendo em conta os atuais níveis de despesas públicas, como é que avalia o nível de investimento da UE em defesa", 54% dos inquiridos portugueses dizem ser "o montante correto" - a média europeia é de 42% -, enquanto cerca de 35% consideram "não ser suficiente".

A nível nacional, Portugal está entre os Estados-membros onde os cidadãos menos consideram que a segurança do país está em risco. 62% dos inquiridos dizem concordar que, perante o atual contexto internacional, essa segurança está a ser ameaçada, uma taxa inferior à média europeia (68%) e muito distante da França (79%), em primeiro lugar.

Em termos europeus, o Eurobarómetro revela que os cidadãos têm uma perceção partilhada de que o seu país enfrenta ameaças de segurança: mais de dois terços (68%) consideram que a segurança nacional do seu país está em risco.

No entanto, "os europeus estabelecem uma diferença clara em termos de ameaças ao seu país e à sua vida pessoal".

"Quando questionados se consideram que a sua vida pessoal está em risco, 42% dizem concordar, enquanto a maioria (51%). Isto mostra que os europeus veem os atuais desafios de segurança sobretudo através do prisma geopolítico do que como colocando um risco imediato às suas vidas quotidianas", lê-se no Eurobarómetro.

O Eurobarómetro indica ainda que é sobretudo a população mais jovem (entre os 15 e os 24 anos) que mais confia na capacidade de a UE proteger os seus cidadãos: nessa faixa etária, 61% dizem confiar no bloco, contra 49% para quem tem mais de 61 anos.

Este relatório baseou-se em 27.292 inquéritos feitos a nível europeu, entre 05 e 12 de janeiro. Em Portugal, foram entrevistadas 1.183 pessoas.