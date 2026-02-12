Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Português extraditado para Espanha por suspeitas de homicídio em Madrid

12 fev, 2026 - 15:06 • Olímpia Mairos

Crimes terão ocorrido num contexto de extrema violência ligado ao tráfico de droga.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu esta quinta-feira à extradição para Espanha de um cidadão português, de 23 anos, detido em 11 de novembro de 2025, no Entroncamento, no âmbito da operação “Fribérico”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito integra um grupo de quatro cidadãos portugueses sobre os quais recaem fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada, ocorridos a 3 de março de 2025, em Madrid.

Segundo a Polícia Judiciária, os crimes vitimaram um cidadão marroquino, que acabou por morrer, e provocaram graves lesões num cidadão espanhol. “Os factos ocorreram num cenário de extrema violência”, adianta a PJ, referindo que os homicídios estão relacionados com negócios ligados ao tráfico de estupefacientes.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, “em estreita colaboração com a Guardia Civil”, no âmbito da cooperação judiciária internacional entre Portugal e Espanha.

O agora extraditado foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, que determinou a sua permanência no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária de Lisboa, enquanto aguardava a entrega às autoridades espanholas, formalizada esta quinta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)