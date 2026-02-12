Português extraditado para Espanha por suspeitas de homicídio em Madrid

A Polícia Judiciária (PJ) procedeu esta quinta-feira à extradição para Espanha de um cidadão português, de 23 anos, detido em 11 de novembro de 2025, no Entroncamento, no âmbito da operação “Fribérico”.

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito integra um grupo de quatro cidadãos portugueses sobre os quais recaem fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada, ocorridos a 3 de março de 2025, em Madrid.

Segundo a Polícia Judiciária, os crimes vitimaram um cidadão marroquino, que acabou por morrer, e provocaram graves lesões num cidadão espanhol. “Os factos ocorreram num cenário de extrema violência”, adianta a PJ, referindo que os homicídios estão relacionados com negócios ligados ao tráfico de estupefacientes.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, “em estreita colaboração com a Guardia Civil”, no âmbito da cooperação judiciária internacional entre Portugal e Espanha.

O agora extraditado foi presente ao Tribunal da Relação de Évora, que determinou a sua permanência no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária de Lisboa, enquanto aguardava a entrega às autoridades espanholas, formalizada esta quinta-feira.