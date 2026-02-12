Presidente da Câmara de Soure desmente rebentamento de dique

12 fev, 2026 - 15:12 • João Maldonado
O Presidente da Câmara de Soure desmente as notícias que davam conta de um novo rebentamento do dique do Rio Mondego - desta vez nesta autarquia. Rui Fernandes explica que o que rebentou foi um canal paralelo, entre Formoselha (em Montemor-o-Velho) e Granja do Umeiro (em Soure), e que está neste momento apenas a afetar zonas agrícolas.
Sublinhando que as declarações que presta têm validade para as14h12 (hora a que a entrevista à Renascença é concedida), Rui Fernandes explica a diferença entre o rebentamento de um canal paralelo e o rebentamento do dique principal.
“Uma coisa é o canal de rega paralelo. Outra coisa é o rio propriamente dito, que tem um volume de água completamente diferente. Felizmente, o rebentamento que tivemos foi no canal que está sobre os campos”, salienta.
Neste momento o canal está a drenar para os campos agrícolas, o “que vai aumentar as quotas das águas nestas zonas e que chega até Montemor”. Outras duas preocupações em Soure são ainda: Vila Nova de Anços, “o centro de uma importante obra hidroagrícola, que foi feita entre 2021 e 2024” e onde “há uma ponte sobre a obra com a água mais alta que o tabuleiro”; e o Rio Arunca, que “com estas pluviosidades intensas vai sofrendo cheias rápidas”.
Por precaução, há já “dez dias”, que são retiradas pessoas de casa. “Não quero pôr ninguém em risco”, diz o Presidente da Câmara de Soure em declarações à Renascença.
Sobre a barragem de Girabolhos, que, anunciou o Governo esta quarta-feira, irá ser construída, Rui Fernandes afirma tratar-se de um “momento histórico”. Questionado acerca da ação do Executivo de Luís Montenegro por estes dias, refere uma reunião “muito produtiva” com a Ministra do Ambiente, onde foi mapeado “um conjunto de obras de limpeza, de manutenção e de retificação”.