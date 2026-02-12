Proteção Civil alerta para risco de inundações rápidas na Grande Lisboa, Península de Setúbal e Oeste

A Proteção Civil alertou, esta quinta-feira, para o risco de inundações rápidas, sobretudo em zonas urbanas da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Oeste, devido à precipitação forte prevista para as próximas horas.

“Estamos, mais uma vez, a alertar a população destas zonas urbanas para o risco de cheias rápidas, com impacto significativo na vida das pessoas”, afirmou o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, em conferência de imprensa, sublinhando que o principal perigo não são as cheias lentas, mas sim o alagamento súbito de garagens, parques de estacionamento subterrâneos e zonas abaixo do nível do solo.

O comandante nacional da Proteção Civil reforçou o apelo a comportamentos preventivos, alertando para uma “noite de permanente alerta”.

“É mais um esforço, mais uma privação, mas é uma necessidade. O comportamento seguro esta noite é fundamental para ultrapassarmos este episódio sem problemas maiores”, frisou.

Mondego mantém risco significativo, Tejo com caudais elevados

Em relação à situação hidrológica, o rio Mondego continua a apresentar risco significativo, após a rutura do dique na margem direita, na região de Coimbra. Segundo Mário Silvestre, “neste momento não há afetação significativa de populações, estando a água nos campos agrícolas”, mas a situação está a ser monitorizada em alerta máximo.

A Proteção Civil está também a acompanhar o Rio Velho, na zona de Montemor-o-Velho, onde estão a ser reforçadas barreiras de proteção. “Os trabalhos estão em curso e a monitorização está a ser feita de forma permanente”, garantiu.

No rio Tejo, os caudais voltaram a subir devido às descargas das barragens espanholas, atingindo cerca de 7.000 metros cúbicos por segundo, o que deverá ter impactos significativos na Lezíria do Tejo e nas populações ribeirinhas. “Exortamos as pessoas a cuidados máximos e redobrados”, alertou.

O rio Sorraia apresenta também níveis elevados, com impacto sobretudo em Coruche e Benavente, enquanto os rios Vouga, Águeda e Sado continuam sob vigilância. Em Alcácer do Sal, no rio Sado, registou-se uma nova subida das águas.

Planos de emergência ativados e milhares de ocorrências

Atualmente, estão ativados 12 planos distritais de emergência e proteção civil e 124 planos municipais, mantendo-se o plano de risco de cheia da bacia do Tejo no nível máximo (vermelho).

Desde o início deste episódio meteorológico, a Proteção Civil contabiliza 16.270 ocorrências, envolvendo mais de 55 mil operacionais e 22.700 meios. Só nas últimas quatro horas foram registadas cerca de 250 ocorrências, sobretudo quedas de árvores, inundações e derrocadas, que continuam a causar constrangimentos significativos na rede viária.

Na região de Coimbra, confirmou-se a evacuação preventiva de zonas ribeirinhas, e a rutura do dique levou ao corte da A1, em ambos os sentidos, com o trânsito a ser desviado pelo interior da cidade.

Na localidade de Porto Brandão, no concelho de Almada, foram retidas cerca de 400 pessoas, na sequência do agravamento das condições meteorológicas. Segundo a Proteção Civil, 160 destes deslocados estão a ser acolhidos pelo município de Almada, estando a restante população a ser acompanhada por familiares ou outras estruturas de apoio. A situação está a ser gerida pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, cujo trabalho, esforço e competência ao longo deste episódio foram publicamente reconhecidos pelo comandante nacional.

Mais de 30 mil clientes sem eletricidade

Segundo dados da E-Redes, citados pela Proteção Civil, há cerca de 33 mil clientes sem fornecimento de energia elétrica, sendo 25 mil diretamente afetados pela depressão Cristian, sobretudo nos distritos de Leiria e Santarém.

Mário Silvestre reforçou as recomendações à população: evitar atravessar estradas inundadas, não circular em túneis ou passagens inferiores, desligar a eletricidade e o gás, manter-se em locais elevados e não se aproximar de rios para filmar ou fotografar.

“Não caminhem em zonas inundadas, mantenham distância de linhas de água e alertem as autoridades para fissuras no solo, quedas de árvores ou deslizamentos”, apelou, alertando ainda para o perigo de cabos elétricos caídos, que podem estar sob tensão.