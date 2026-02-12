Serra da Estrela. Reabriu estrada para a Torre encerrada há dez dias

Os acessos à Torre e ao maciço central da Serra da Estrela reabriram esta quinta-feira, dez dias após terem sido fechados ao trânsito devido à queda de neve.

"A circulação foi retomada esta manhã, pelas 9:30, nos troços da Estrada Nacional 338 que ainda permaneciam encerrados, entre os Piornos e a Torre, e Torre-Lagoa Comprida", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Estas duas ligações tinham sido encerradas à circulação rodoviária a 02 de fevereiro na sequência do forte nevão que caiu nessa noite e nos dias seguintes nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Depois de uma trégua, a neve deverá estar de volta ao maciço central esta quinta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que também aponta para uma pequena descida da temperatura mínima.

Já para amanhã, o IPMA prevê queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 1.200/1.400 metros a partir da manhã, e para 800/1.000 metros no final do dia, nas serras do Norte e Centro.