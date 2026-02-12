Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Serra da Estrela. Reabriu estrada para a Torre encerrada há dez dias

12 fev, 2026 - 14:26 • Lusa

Os acessos à Torre e ao maciço central da Serra da Estrela tinham sido encerrados à circulação rodoviária a 2 de fevereiro, na sequência do forte nevão que caiu nessa noite.

A+ / A-

Os acessos à Torre e ao maciço central da Serra da Estrela reabriram esta quinta-feira, dez dias após terem sido fechados ao trânsito devido à queda de neve.

"A circulação foi retomada esta manhã, pelas 9:30, nos troços da Estrada Nacional 338 que ainda permaneciam encerrados, entre os Piornos e a Torre, e Torre-Lagoa Comprida", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Estas duas ligações tinham sido encerradas à circulação rodoviária a 02 de fevereiro na sequência do forte nevão que caiu nessa noite e nos dias seguintes nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Depois de uma trégua, a neve deverá estar de volta ao maciço central esta quinta-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que também aponta para uma pequena descida da temperatura mínima.

Já para amanhã, o IPMA prevê queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo a cota para 1.200/1.400 metros a partir da manhã, e para 800/1.000 metros no final do dia, nas serras do Norte e Centro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 12 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)