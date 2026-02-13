Acesso de Vila Franca de Xira à A1 reaberto

O acesso de Vila Franca de Xira à Autoestrada do Norte (A1), no sentido Lisboa–Porto, foi reaberto cerca das 9h00, depois de ter estado condicionado devido ao risco de queda de um placar informativo.

A concessionária esclarece que a indicação inicialmente avançada pela GNR sobre um corte na A1, junto às portagens de Vila Franca de Xira, aplicava-se apenas aos condutores que seguiam desta localidade em direção ao Porto.

Durante o condicionamento, os automobilistas eram desviados para a Estrada Nacional 10, de forma a poderem aceder à A1 através das portagens de Alhandra.

A situação ficou a dever-se ao perigo de queda de um placar informativo, entretanto resolvido, permitindo a normalização da circulação rodoviária.

[notícia atualizada às de 9h30 de 13 de fevereiro de 2026]

