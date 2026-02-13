Anticiclone dos Açores traz melhoria do tempo a partir do fim de semana

O estado do tempo em Portugal continental deverá começar a melhorar a partir do fim de semana, com o reforço do Anticiclone dos Açores e uma diminuição gradual da instabilidade que marcou os últimos dias.

Segundo o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o anticiclone encontra-se atualmente a sudoeste do arquipélago dos Açores, mas deverá deslocar-se progressivamente para leste, estendendo-se em crista sobre o território continental.

“O anticiclone vai reforçar-se. Um anticiclone mais intenso representa, de forma geral, uma melhoria do estado do tempo”, sublinha, adiantando que os efeitos serão mais evidentes a partir de sábado e domingo, sobretudo na região Sul.

Já a depressão Oriana deverá ter um impacto limitado em Portugal continental. “O impacto será reduzido, podendo apenas reforçar o vento esta sexta-feira, sem alterações aos avisos já emitidos”, explica o meteorologista.

Para esta sexta-feira, depois da passagem do período mais crítico durante a noite, a previsão aponta para um regime de aguaceiros, mais frequentes no litoral norte e centro. Estes poderão ser localmente fortes, acompanhados de granizo e trovoada, mas sem a persistência registada nos últimos dias.

“Há uma melhoria gradual durante sexta-feira e o fim de semana será bastante diferente dos últimos dias”, garante Bruno Café.

O céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado, com diminuição gradual da nebulosidade a partir da tarde. Esperam-se períodos de chuva, por vezes forte, passando a aguaceiros ao longo da manhã, especialmente no litoral oeste.

A queda de neve afetará os pontos mais altos da Serra da Estrela, com a cota a descer para 1200 a 1400 metros durante a manhã e para 800 a 1000 metros no final do dia nas serras do Norte e Centro.

O vento soprará moderado a forte, com rajadas até 80 km/h no litoral e 100 km/h nas terras altas, acompanhando uma pequena descida da temperatura.

No sábado, o tempo deverá apresentar períodos de céu muito nublado, mas com abertas nas regiões Centro e Sul até meio da manhã e novamente ao final da tarde. Há possibilidade de aguaceiros fracos no Norte e no litoral Centro, que, a ocorrer, poderão ser de neve acima dos 800 a 1000 metros até ao início da manhã. O vento diminuirá gradualmente de intensidade, com nova descida da temperatura mínima.

Para domingo, a previsão aponta para céu muito nublado no Norte e períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro, mais frequentes no Minho e no Douro Litoral. O vento será em geral fraco a moderado do quadrante oeste, com ligeira subida da temperatura mínima nestas regiões.