"As seguradoras têm que agilizar as peritagens", diz Marcelo

O Presidente da República apelou esta sexta-feira às seguradoras para agilizarem as peritagens, notando que está a demorar-se muito tempo com os relatórios de sinistro.

"As seguradoras têm que agilizar as peritagens", disse Marcelo Rebelo de Sousa, que falava aos jornalistas em Coimbra, numa visita surpresa ao concelho, acompanhado pela presidente da Câmara.

Ao lado do chefe de Estado, Ana Abrunhosa confirmou a situação: "Estão a demorar muito nos relatórios e esses relatórios são muito importantes mesmo para os apoios [dados pelo Estado]".

Marcelo Rebelo de Sousa disse que o ministro das Finanças já falou com representantes das seguradoras e que o primeiro-ministro mostrou-se na quinta-feira "preocupadíssimo com isso", numa conversa que teve com Luís Montenegro.

O primeiro-ministro "vai, com certeza, contactar com o regulador dos seguros e com a associação representativa dos seguradores, porque não há razão para demorar tanto tempo os relatórios e as peritagens", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa alertou que, caso essas perícias e relatórios não avancem num espaço curto de tempo, será "um prejuízo irreversível".

A visita surpresa atrasou em cerca de meia hora a reunião da proteção civil e serviços municipais locais em torno do risco de cheia, com o Presidente da República a percorrer a rua Ferreira Borges, que tinha, ao início da noite pouca gente.

Pelo caminho, cumprimentou alguns comerciantes, deixou uma nota num músico de rua e entrou num bar de vinhos, onde fez um "brinde à resiliência" com Ana Abrunhosa.

Durante a visita, teceu vários elogios à autarca de Coimbra, mas também ao Governo.

Sobre a decisão de por ali passar, Marcelo Rebelo de Sousa disse que as pessoas "precisam ter confiança nessas situações de aperto que são extremas", seja nos autarcas ou no Governo, que "também fez o que pôde e o que não pôde, em particular o primeiro-ministro.

O passeio pela Baixa ocorreu já depois de haver perspetivas positivas de que o risco de uma cheia de grandes dimensões tinha passado.

No final, ofereceu uma garrafa de vinho a Ana Abrunhosa, de uma marca com o nome "Obrigado", complementando a dedicatória: "Em nome de Portugal".