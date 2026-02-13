Buscas por casal desaparecido em Montemor-o-Velho

13 fev, 2026 - 23:19 • Ricardo Vieira
Um casal residente na localidade de Verride, em Montemor-o-Velho, está desaparecido desde terça-feira, confirmaram à Renascença a GNR de Coimbra e fonte dos Bombeiros de Soure.
O alerta às autoridades foi feito na quinta-feira pela filha, que não conseguia contactar os pais desde 10 de fevereiro.
O casal, de 64 e 65 anos, reside em Montemor-o-Velho, concelho atingido pelas cheias nos últimos dias.
As buscas foram suspensas esta sexta-feira ao cair da noite e serão retomadas no sábado de manhã, adiantou à Renascença fonte oficial da GNR.
As operações para tentar encontrar o casal estão agora centradas no concelho vizinho de Soure.