Duarte Caldeira: ​“As fragilidades são evidentes, consequência de erros acumulados durante anos”

O presidente do Conselho Executivo do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, Duarte Caldeira, diz esperar que depois do período de tempestades e cheias surja “uma reflexão séria e isenta de oportunismos” que evite as manifestações “tão evidentes” das vulnerabilidades do país.

“Uma reflexão séria, técnica e isenta de oportunismo, que permita, definitivamente, olharmos para o nosso território, para a Proteção Civil, para os sistemas de distribuição de energia, de água, de comunicações e delinear o que é que é preciso fazer neste país para não estarmos na presença de uma manifestação tão evidente de vulnerabilidade”, diz Duarte Caldeira à Renascença.



O especialista em Proteção Civil considera que "vale a pena sublinhar que, relativamente a toda a atividade que foi desenvolvida do âmbito dos municípios de Coimbra, Montemor-o-Velho e Figueira da Foz, alvos desta crise decorrente do Mondego, são bons exemplos de articulação, nomeadamente de articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente”.

"Houve capacidade de juntar forças, recursos e conhecimento para fazer a gestão equilibrada e adequada da situação, em conjunto com a Agência Portuguesa do Ambiente”, acrescenta.

Duarte Caldeira considera ainda que falta “uma estrutura que pudesse concentrar estas informações, estudá-las, dar origem, portanto, à produção de conhecimento que depois fosse disponibilizado”.

"Rapidamente, esquecemos a importância da produção de conhecimento e da disponibilização subsequente desse mesmo conhecimento."

Apesar de considerar que estamos na presença de ”um fenómeno meteorológico que, sendo particularmente gravoso, não é uma novidade”, o presidente do Conselho Executivo do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil indica que também não são novidade “as fragilidades que o nosso território evidencia em consequência de erros acumulados durante anos”.

“Estamos a verificar aquilo que já sabíamos: temos um território particularmente vulnerável, a ausência de uma política estável, sustentada em conhecimento, corajosa, de modo que possamos corrigir quer os erros cometidos ao longo de décadas, quer também, de uma vez por todas, invertermos o processo político de decisão para que não acumulemos erros sobre erros."

Assim, para corrigir estes erros, Caldeira propõe “uma estrutura que pense este país” e à qual os decisores políticos, qualquer que seja o Governo, ouça as suas recomendações sustentadas em conhecimento produtivo. Tudo para melhorar a qualidade da decisão governativa.

“Não é mais possível continuarmos neste país a acumular erros, a fazer discussões absolutamente inócuas, sem consequências, e passo o termo, por vulgaridade de expressão, ir atrás do prejuízo, malbaratando recursos e, sobretudo, estando sujeitos a um território que se revela cada vez mais desenquadrado de um país que vai evoluindo, mas que vai falhando naquilo que é elementar, que é gerir o território e, por esta via, garantir à população segurança”, refere.

Duarta Caldeira alerta ainda para a necessidade de os serviços municipais de proteção civil terem de ser incorporados de dimensão técnica. “Não basta ter um coordenador municipal de proteção civil, uma viatura distribuída e um administrativo alocado a este serviço para se poder considerar que ele está em condições de cumprir a sua missão."

Para o especialista, falta uma estrutura técnica adequada, uma vez que "o processo de decisão política tem de ser alicerçado na dimensão técnica”, sem a qual os autarcas estão expostos a decisões “com custos muito consideráveis”.

“Poderia porventura ser uma missão da Associação Nacional de Municípios Portugueses a criação de iniciativas de informação e enquadramento da missão dos autarcas, no quadro legal vigente para o Sistema de Proteção Civil."



“Eu creio que há um conjunto elevadíssimo de novos autarcas, eleitos nas últimas eleições que foram sujeitos a um curso acelerado de gestão de emergência nas últimas semanas”, aponta.

Para Duarte Caldeira, uma grande parte do sucesso do sistema de proteção civil e da resposta a essas situações está no bom desempenho dos autarcas, visto que é a esse nível que se resolve grande parte das situações criadas por eventos desta natureza.