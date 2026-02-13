Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 13 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

"Felizmente, as coisas correram muito melhor do que tínhamos previsto", diz autarca de Coimbra

13 fev, 2026 - 19:07 • Ricardo Vieira

Presidente da República visitou a cidade de surpresa, elogiou o trabalho da autarca durante as cheias do Mondego e ofereceu uma garrafa de vinho a Ana Abrunhosa.

A+ / A-

O risco de uma "cheia centenária" está afastado, garantiu esta sexta-feira à tarde a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa.

"Felizmente as coisas correram muito melhor do que tínhamos previsto", afirmou a autarca, acompanhada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou a cidade de surpresa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Quando é que as pessoas retiradas poderão regressar a casa? Ana Abrunhosa disse aos jornalistas que a situação será reavaliada, mas, em princípio, no sábado.

O Presidente da República elogiou o trabalho da autarca de Coimbra durante as cheias e ofereceu uma garrafa de vinho a Ana Abrunhosa, como forma de agradecimento.

Marcelo Rebelo de Sousa apelou às seguradoras para agilizarem as peritagens e disse que o trabalho do primeiro-ministro, Luís Montenegro, não é fácil, sobretudo agora que acumulou a pasta da Administração Interna, após a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral.

"Neste momento é muito difícil ser primeiro-ministro e ministro da Administração Interna ao mesmo tempo", afirmou o Presidente da República.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 13 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)