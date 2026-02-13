"Felizmente, as coisas correram muito melhor do que tínhamos previsto", diz autarca de Coimbra

O risco de uma "cheia centenária" está afastado, garantiu esta sexta-feira à tarde a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa.

"Felizmente as coisas correram muito melhor do que tínhamos previsto", afirmou a autarca, acompanhada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que visitou a cidade de surpresa.

Quando é que as pessoas retiradas poderão regressar a casa? Ana Abrunhosa disse aos jornalistas que a situação será reavaliada, mas, em princípio, no sábado.

O Presidente da República elogiou o trabalho da autarca de Coimbra durante as cheias e ofereceu uma garrafa de vinho a Ana Abrunhosa, como forma de agradecimento.

Marcelo Rebelo de Sousa apelou às seguradoras para agilizarem as peritagens e disse que o trabalho do primeiro-ministro, Luís Montenegro, não é fácil, sobretudo agora que acumulou a pasta da Administração Interna, após a demissão da ministra Maria Lúcia Amaral.

"Neste momento é muito difícil ser primeiro-ministro e ministro da Administração Interna ao mesmo tempo", afirmou o Presidente da República.