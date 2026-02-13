Mau tempo leva à suspensão dos comboios de longo curso entre Porto e Lisboa

13 fev, 2026 - 07:21 • Olímpia Mairos
A circulação de comboios de longo curso na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, encontra-se interrompida por motivos de segurança, na sequência do agravamento das condições meteorológicas, informou a CP.
Em comunicado, publicado na rede social Facebook, divulgado já perto das 23h30 de quinta-feira, a empresa explica que a decisão está relacionada com o risco de cheias na região de Coimbra, não existindo, para já, previsão para a retoma do serviço.
Ferrovia
Suspensão na circulação de Intercidades e Alfa Pen(...)
“Por razões de segurança, foram suspensos, sem previsão de retoma, os serviços de longo curso na Linha do Norte, no eixo Porto-Lisboa ”, refere a CP.
Horas antes, a transportadora tinha avançado a possibilidade de uma retoma parcial da circulação esta sexta-feira, prevendo a realização de oito comboios de longo curso — quatro em cada sentido — com recurso a material circulante alternativo e a transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pombal.
No entanto, o agravamento do estado do tempo acabou por inviabilizar essa solução, levando à suspensão total das ligações de longo curso entre as duas principais cidades do país.