Mau tempo leva à suspensão dos comboios de longo curso entre Porto e Lisboa

13 fev, 2026 - 07:21 • Olímpia Mairos

Agravamento do estado do tempo inviabiliza retoma parcial prevista para esta sexta-feira.

A circulação de comboios de longo curso na Linha do Norte, entre o Porto e Lisboa, encontra-se interrompida por motivos de segurança, na sequência do agravamento das condições meteorológicas, informou a CP.

Em comunicado, publicado na rede social Facebook, divulgado já perto das 23h30 de quinta-feira, a empresa explica que a decisão está relacionada com o risco de cheias na região de Coimbra, não existindo, para já, previsão para a retoma do serviço.

Por razões de segurança, foram suspensos, sem previsão de retoma, os serviços de longo curso na Linha do Norte, no eixo Porto-Lisboa ”, refere a CP.

Horas antes, a transportadora tinha avançado a possibilidade de uma retoma parcial da circulação esta sexta-feira, prevendo a realização de oito comboios de longo curso — quatro em cada sentido — com recurso a material circulante alternativo e a transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pombal.

No entanto, o agravamento do estado do tempo acabou por inviabilizar essa solução, levando à suspensão total das ligações de longo curso entre as duas principais cidades do país.

