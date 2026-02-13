​Montemor-o-Velho teme “catástrofe mesmo de verdade”

O presidente da Câmara de Montemor‑o‑Velho teme “uma catástrofe mesmo de verdade”, nas próximas horas.

Em declarações à Renascença, José Veríssimo descreve uma situação de máxima preocupação no Vale Central do Mondego, onde o dique está a suster todas as águas e onde um eventual colapso de uma das margens que protegem a malha urbana teria impactos muito significativos no centro da cidade.

“Neste momento a precipitação continua a existir, temos de continuar com muita imprevisibilidade e o Periférico Direito (dique) está a suster todas as águas do Vale Central. Estamos muito preocupados porque, nesta reta final de eventos e temporais, temos medo que a margem possa colapsar”.

Na memória estão, ainda, as graves cheias de 2001 que atingiram o centro da localidade.

José Veríssimo alerta que não é um risco abstrato e que a tragédia não é irrepetível.

“Temos muitas casas, muitas habitações e, se uma situação dessas vier a acontecer, como aconteceu em 2001, será uma catástrofe mesmo de verdade”.