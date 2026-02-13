Noite trouxe algum alívio a Coimbra, mas o cenário mais crítico poderá ocorrer durante a tarde

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, garante que a situação no concelho está, neste momento, “sob controlo” e que "o cenário mais crítico poderá ocorrer durante a tarde.

Em declarações à Renascença, a autarca assegura que, apesar de o concelho estar em alerta máximo devido ao primeiro pico de cheia do rio Mondego, não está, para já, prevista qualquer evacuação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A noite correu um bocadinho melhor do que estávamos à espera”, diz Ana Abrunhosa, explicando que isso permite afastar, para já, a necessidade de retirar populações das zonas ribeirinhas.

“Coimbra está em alerta máximo. Aquela situação que prevíamos para as 8, 9 horas, que poderia implicar evacuações, neste momento não está em cima da mesa”, afirmou.

Ainda assim, a autarca alerta que o risco se mantém elevado, sobretudo devido à precipitação intensa prevista e à pressão sobre o sistema hídrico.

“Vai chover muito e a probabilidade de a barragem da Aguieira não conseguir reter toda a água que recebe é muito forte. Os valores no açude-ponte estão próximos dos limites”, sublinha.