Número de clientes da E-Redes sem energia elétrica sobe para 45 mil

Cerca de 45 mil clientes estavam sem fornecimento de energia elétrica em todo o território continental às 8h00 desta manhã, na sequência de avarias provocadas pela depressão Kristin.

Segundo a E-Redes, 36 mil desses clientes localizam-se nas zonas mais afetadas pelo agravamento das condições meteorológicas, onde se registaram novas ocorrências associadas a inundações, ventos fortes e quedas de árvores.

“A E-Redes tem continuado focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, em particular nas zonas de maior impacto da depressão Kristin”, refere a empresa em comunicado.

A operadora explica que o número de clientes afetados oscilou ao longo da madrugada devido ao surgimento de novas avarias, o que tem dificultado os trabalhos no terreno, apesar do reforço das equipas técnicas.

A E-Redes volta a alertar a população para os riscos associados a infraestruturas elétricas danificadas.

“Caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, deve manter-se afastado e reportar de imediato a situação”, sublinha a empresa.

As situações podem ser comunicadas através da linha de avarias 800 506 506 ou do balcão digital da E-Redes, enquanto prossegue o esforço de reposição do fornecimento de energia.