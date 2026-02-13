Ouvir
Perigo de queda de placard corta acesso à A1 em Vila Franca de Xira no sentido Sul–Norte

13 fev, 2026 - 07:49 • Olímpia Mairos , com Lusa

O corte do trânsito foi decidido por precaução e, pelas 7h30, não havia ainda estimativa sobre o tempo que demorará para resolver a situação.

O acesso à Autoestrada do Norte (A1) junto às portagens de Vila Franca de Xira, no sentido Sul–Norte, encontra-se cortado devido ao perigo de queda de um placard informativo , confirmou a Brisa à Renascença.

Por razões de segurança, os automobilistas estão a ser desviados para a Estrada Nacional 10, não havendo, para já, previsão para o restabelecimento da circulação normal naquele troço.

A agência Lusa avançou que o trânsito na A1 está interrompido desde as 5h40 junto às portagens de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa. Pelas 7h30, não existia ainda uma estimativa quanto ao tempo necessário para resolver a situação.

[notícia atualizada às de 8h30 de 13 de fevereiro de 2026]

