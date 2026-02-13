Ouvir
PJ detém em Nelas homem procurado no Reino Unido por abuso sexual de crianças

13 fev, 2026 - 11:11 • Olímpia Mairos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Nelas, no concelho de Viseu, um homem de 45 anos procurado pelas autoridades do Reino Unido por crimes de abuso sexual de crianças, sobre o qual pendia um mandado de detenção internacional.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi efetuada pela Unidade de Informação Criminal, na sequência de análise de informação e do desenvolvimento de diligências operacionais.

“No âmbito de um mandado de detenção internacional, foi possível localizar e deter o suspeito no concelho de Nelas”, refere a Polícia Judiciária.

De acordo com a investigação, os factos ocorreram entre 2010 e 2012, no Reino Unido, na residência onde o suspeito vivia com a companheira e a enteada, então com 13 anos.

“Aproveitando-se da relação familiar e da convivência doméstica, o suspeito abusou sexualmente da menor”, indica a PJ.

Os crimes acabaram por ser descobertos após uma ida da vítima ao hospital, momento em que a criança revelou os abusos a profissionais de saúde, dando início ao processo criminal.

Segundo as autoridades, o homem poderá vir a ser condenado a uma pena até 14 anos de prisão, caso venha a ser julgado e condenado no Reino Unido.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para decisão sobre a extradição e aplicação das respetivas medidas de coação.

