PJ detém pais e irmão por suspeitas de abuso sexual de menor em Lisboa

13 fev, 2026 - 10:02 • Olímpia Mairos

Crimes prolongaram se durante cinco anos e foram descobertos pela escola da vítima.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Lisboa, os pais e o irmão mais velho de uma menor de 16 anos, suspeitos da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente ou em situação vulnerável agravado. As detenções foram efetuadas pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a PJ, os abusos ocorreram ao longo de cinco anos no seio de uma família “aparentemente estruturada”, composta pelo casal e dois filhos com idades próximas.

Os factos terão começado durante o confinamento devido à pandemia de Covid‑19, quando a vítima tinha 10 anos e o irmão 14, período em que este passou a obrigá‑la a práticas sexuais contra a sua vontade, repetidas de forma continuada.

Aos 12 anos, a menor revelou aos pais o que estava a acontecer. Contudo, estes não impediram as agressões, “nem cumpriram o dever legal de proteger a filha, permitindo que a situação se prolongasse até dezembro de 2025”, indica a PJ.

A polícia de investigação criminal refere que a adolescente cresceu num contexto de abuso sexual intrafamiliar, carregando em silêncio as agressões, e que aos 16 anos apresenta consequências diretas na saúde mental.

Os crimes foram descobertos pela escola, que denunciou a situação diretamente à Polícia Judiciária. As autoridades desencadearam de imediato diligências, com prioridade à proteção da vítima, culminando nas três detenções.

Foram recolhidos indícios que apontam para a prática direta dos abusos pelo irmão e para a responsabilidade indireta dos pais, que tinham condições de evitar as agressões.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, onde serão definidas as medidas de coação.

