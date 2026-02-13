Ouvir
Polícia Judiciária detém em Valpaços homem suspeito de tentativa de homicídio

13 fev, 2026 - 11:27 • Olímpia Mairos

Suspeito de 58 anos terá disparado contra um homem de 53, atingindo-o em órgãos vitais, após um conflito pré-existente.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no concelho de Valpaços, um homem de 58 anos, fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, na sequência de um episódio ocorrido na madrugada do passado dia 12 de fevereiro.

“Os factos tiveram origem num conflito pré-existente entre o suspeito e a vítima”, refere a Polícia Judiciária.

Segundo a investigação, a vítima é um homem de 53 anos, residente na mesma localidade que o agressor. No decurso do conflito, o suspeito terá efetuado disparos com uma arma de fogo na direção da vítima.

“O agressor atingiu a vítima em órgãos vitais, colocando em perigo a sua vida”, adianta a PJ.

A Polícia Judiciária sublinha que a rápida intervenção permitiu reunir fortes indícios da prática dos crimes, conduzindo à identificação e detenção do suspeito.

O homem será agora presente a interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação, prosseguindo a investigação sob a direção do Ministério Público.

