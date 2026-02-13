Presidente da APA recusa esclarecer intervenção da Navigator na obra do Mondego

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, recusou esta sexta-feira esclarecer a que título é que a papeleira Navigator faz intervenções no sistema hidráulico do Mondego, substituindo-se ao Estado naquela obra hidráulica pública. Em conferência de imprensa promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, após uma reunião com a Proteção Civil, onde estiveram o primeiro-ministro Luís Montenegro e a ministra do Ambiente e Energia Maria da Graça Carvalho, Pimenta Machado deixou sem resposta, pelo menos, duas questões relacionadas com a manutenção daquela infraestrutura. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado repetidamente pela agência Lusa sobre a intervenção da Navigator, nomeadamente que contrato ou outro procedimento público permite à Navigator fazer intervenções num sistema hidráulico do Mondego, cuja gestão é da responsabilidade daquela autoridade ambiental, Pimenta Machado ficou sempre em silêncio. As intervenções da Navigator em situações de emergência relacionadas com inundações - nomeadamente quando colapsa o canal de rega, que fornece água à agricultura, celuloses da Figueira da Foz e abastecimento de água àquele município - são do conhecimento generalizado, há anos, de autarcas, empresários e agricultores do Baixo Mondego.

O funcionamento da fábrica localizada da freguesia de Lavos da papeleira portuguesa (nomeadamente das suas máquinas de papel e pasta de papel) depende da água que corre no canal de rega. Nos últimos dois dias, este canal (adjacente à margem direita do canal principal do Mondego) quebrou, pelo menos, em dois locais, interrompendo o fluxo de água que corre para oeste, passa por debaixo do rio Mondego (entre as freguesias de Alqueidão e Vila Verde) e segue para a fábrica de Lavos.

Várias fontes ouvidas pela Lusa, confirmaram, entretanto, a intervenção da Navigator já na atual situação de inundações do Baixo Mondego, alegadamente na entrada em funcionamento da única bomba da estação de bombagem do Foja e na posterior utilização desse mesmo equipamento para direcionar a água retirada dos campos para o canal de rega - permitindo que volte a chegar à fábrica da Figueira da Foz. Na segunda-feira, a agência Lusa questionou a APA e o ministério do Ambiente precisamente sobre se o sistema elétrico da bomba foi arranjado ou disponibilizado pela Navigator e, entre outras perguntas, qual a natureza da intervenção da Navigator no sistema hidráulico do Mondego e quanto custa ao erário público essa intervenção. Outras perguntas, ainda sem resposta, versaram sobre os termos do contrato, se é que ele existe e porque é que as intervenções em causa não são feitas pela APA, mas antes entregues a um privado. Na mesma altura, a Lusa também questionou a Navigator sobre a sua responsabilidade na entrada em funcionamento da bombagem, que contrato possui com a APA para intervir num sistema hidráulico público, qual o montante do investimento realizado e como foi a papeleira ressarcida pelo Estado português desses gastos, mas também não obteve resposta.