​Programa da “Geringonça” fez Endesa desistir da barragem de Girabolhos, diz Nuno Ribeiro da Silva

“A Endesa suspende o investimento que já ia adiantado, com expropriações, estaleiro montado, a partir do momento em que o programa do Governo explicita que as condições que foram negociadas no Programa Nacional de Barragens vão ser alteradas.”

A ordem chegou de Itália - da Enel - e foi tomada logo que se verificou que o programa de Governo da “Geringonça”, liderado por António Costa, previa uma revisão das condições negociadas no Programa Nacional de Barragens, explica Nuno Ribeiro da Silva.

O antigo presidente da Endesa Nuno Ribeiro da Silva confirma, à Renascença , que foi a própria empresa a desistir da construção da barragem de Girabolhos .

De acordo com o antigo presidente da Endesa, “não estava explícito” que essa reavaliação seria, apenas, só para barragens que não estivessem ainda em construção.

Nesta entrevista à Renascença, Nuno Ribeiro da Silva adianta que chegou a falar sobre o tema com António Costa.

“Sim e a reação que houve com o primeiro-ministro foi que isto era uma questão mais de equilíbrios internos, mas a responsabilidade de empresas cotadas [em Bolsa] foi de dizer: ‘não percebo o que isso é, tínhamos todas as condições fechadas, e portanto se isso é para abrir o dossier e rever nós não nos vamos expor‘.“

Apesar do então primeiro-ministro não lhe ter referido diretamente qualquer pressão do Bloco de Esquerda ou do partido “Os Verdes”, mas foi essa a convicção com que Nuno Ribeiro da Silva ficou.

“Foi-me dito que era uma questão - aquelas coisas um bocadinho à portuguesa -, se calhar é assim, mas não é bem assim. Não me lembro exatamente das palavras, mas o sentido era esse: ‘pois e tal, logo se vê‘. Era essa a lógica”, afirma o antigo presidente da Endesa, em declarações à Renascença.