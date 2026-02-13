Projétil de guerra encontrado numa casa em ruínas na Madeira

Um projétil de guerra antigo, provavelmente de 1930, foi encontrado numa casa em ruínas no concelho de Santa Cruz, na zona leste da Madeira, indicou esta sexta-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), referindo que o removeu do local em segurança.

Em comunicado, a PSP explica que o projétil foi encontrado por populares na terça-feira, acondicionado no interior de uma caixa de madeira com fecho metálico.

A operação mobilizou agentes do Núcleo de Armas e Explosivos e uma equipa do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS) do Comando Regional da Madeira.

"Após a adoção dos procedimentos técnicos adequados, o projétil foi removido do local e transportado em segurança", refere o comunicado.

A PSP adianta que, de acordo com informações recolhidas no local, e atendendo às inscrições no exterior da caixa, um dos intervenientes no achado presumiu que o artefacto terá sido guardado pelo seu avô, oficial do exército nos anos 1930, já falecido, que terá construído aquela casa, agora em ruínas.

No comunicado, a autoridade policial relembra que, perante a suspeita ou localização de objetos potencialmente perigosos ou de natureza explosiva, não deverão os mesmos ser manuseados, devendo ser de imediato comunicados às autoridades competentes.