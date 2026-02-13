Proteção civil com 92 ocorrências de madrugada. Dez pessoas retiradas de casa em Sobral de Monte Agraço

Dez pessoas foram retiradas de casa, em Sobral de Monte Agraço, durante a madrugada desta sexta-feira, devido a inundações.

Esta foi a mais relevante das 92 ocorrências registadas entre a meia-noite e as 7h00 pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

" A maioria das ocirrências foram inundações e quedas de árvore", avança à Renascença o oficial de operações, José Costa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A região mais afetada foi a região centro e Lisboa e Vale do Tejo, mas também há registo de casos significativos a Norte: "Em Ponte de Lima, três pessoas foram deslocadas para outra habitação própria devido a um movimento de terras."

"Temos a Estrada Nacional (EN) 8 interdita na zona do Bombarral entre os quilómetros 75,3 e 76,3 e entre o quilómetro 1,3 e 3 em Fervença, Alcobaça, devido a inundação. A Estrada Nacional 361 está também cortada ao quilómetro 11 na Lourinhã devido a um deslizamento de terras", disse, ainda.



O oficial de operações chama ainda à atenção a situação em Coimbra e a previsível subida dos caudais. Por precaução, não há aulas nas escolas do concelho esta sexta-feira.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal continental na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.