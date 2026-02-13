Proteção Civil mantém alerta máximo em Coimbra apesar de cenário mais estável no Mondego

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) admite que a situação hidrológica na bacia do Mondego está, neste momento, “um pouco mais estável e menos gravosa” do que o inicialmente previsto, mas alerta que o risco de inundação e de eventual evacuação da zona baixa de Coimbra se mantém até ao final do dia.

Em conferência de imprensa na sede da ANEPC, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, explicou que a gestão das descargas da Barragem da Aguieira tem sido feita com o objetivo de reduzir ao máximo o impacto da precipitação que continua a verificar-se naquela bacia hidrográfica.

“Estamos a tentar minimizar ao máximo o impacto da precipitação que continuou a ocorrer na bacia do Mondego, diminuindo assim a probabilidade de termos problemas na região da cidade de Coimbra”, afirmou.

Apesar da melhoria registada durante a noite, o responsável foi claro ao sublinhar que o risco não está afastado.

“Não estamos a dizer que não vamos ter problemas. Estamos a dizer que, neste momento, e com base naquilo que aconteceu durante a noite, temos uma situação um pouco mais estável, menos gravosa, mas o risco de termos de evacuar a zona baixa de Coimbra mantém-se”, avisou.

Risco significativo de inundação no rio Mondego

Mário Silvestre apelou ainda à população para manter comportamentos seguros e antecipar situações de risco, deixando um agradecimento público pela forma como os avisos têm sido cumpridos.

“Quero deixar um agradecimento especial a toda a população pela forma como tem interpretado os avisos que temos dado e pela forma responsável como tem reagido”, sublinhou.

Para esta sexta-feira, a Proteção Civil mantém risco significativo de inundação no rio Mondego. Também na bacia do rio Tejo, apesar de um decréscimo nas descargas das barragens espanholas, os caudais vão manter-se elevados ao longo do dia.

“É uma bacia muito maior e toda a água que cai chega mais tarde aos pontos de armazenamento, pelo que vamos manter uma vigilância muito apertada”, explicou o comandante nacional.

Segundo o comandante nacional, mantêm-se riscos significativos de inundação nos rios Sorraia e Sado, enquanto outros cursos de água — como o Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Lis, Nabão e Guadiana — continuam sob vigilância, embora com risco menos elevado.