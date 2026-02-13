Ouvir
Mau tempo

Queda de pórtico na A8 em Loures faz um ferido ligeiro e condiciona trânsito

13 fev, 2026 - 18:55 • Lusa

Estrutura caiu na sequência de "fortes rajadas de vento" que se fizeram sentir, mantendo-se ainda o trânsito condicionado ao quilómetro 14.

A queda de um semipórtico de sinalização vertical na Autoestrada 8 (A8) provocou na tarde desta sexta-feira um ferido ligeiro e obrigou ao corte temporário da via direita na zona de Loures, sentido Sul-Norte, informou a concessionária Auto-Estradas do Atlântico.

Em comunicado, a empresa explicou que a estrutura caiu na sequência de "fortes rajadas de vento" que se fizeram sentir, mantendo-se ainda o trânsito condicionado ao quilómetro 14.

"Neste momento, estão a ser desenvolvidos todos os esforços técnicos e operacionais para restabelecer a circulação total nas três vias do sentido Sul-Norte com a maior brevidade possível", indicou a Auto-Estradas do Atlântico.

Segundo noticia o jornal "Correio da Manhã", o ferido encontrava-se numa viatura que circulava naquela autoestrada.

A A8 ou Autoestrada do Oeste liga a cidade de Lisboa a Leiria.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do tempo.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Saiba Mais
