Sismo com magnitude 3,9 sentido na ilha do Faial

13 fev, 2026 - 21:07 • Lusa

Abalo foi registado às 18h47 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 62 quilómetros a oeste de Capelo, naquela ilha do grupo Central dos Açores.

Um sismo de magnitude 3,9 na escala de Richter foi sentido esta sexta-feira na ilha açoriana do Faial, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 18h47 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 62 quilómetros a oeste de Capelo, na ilha do Faial, no grupo Central dos Açores.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Feteira (concelho de Horta)", é referido.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da Internet.

