Turista alemão morre junto ao cais da Ponta do Sol na Madeira

13 fev, 2026 - 14:15 • Lusa

Um popular entrou na água para prestar auxílio à vítima e conseguiu regressar para terra pelos próprios meios, não tendo necessitado de assistência médica.

Um turista alemão de 59 anos morreu hoje no mar perto do cais da Ponta do Sol, na zona oeste da ilha da Madeira, indicou a Autoridade Marítima Nacional, referindo que as causas da ocorrência são desconhecidas.

Em comunicado, a Autoridade Marítima explica que o alerta foi recebido às 09:56 e o socorro esteve a cargo de tripulantes da Estação Salva-Vidas do Funchal e elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

"À chegada ao local, constatou-se que o homem se encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas transportado prontamente a vítima para a Marina da Calheta [no concelho contíguo], onde iniciaram manobras de reanimação, em colaboração com os Bombeiros Voluntários da Calheta", refere o comunicado.

Contudo, o cidadão alemão não resistiu e a delegada de saúde efetuou o auto de verificação do óbito, tendo o corpo sido transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira.

A Autoridade Marítima refere ainda que um popular entrou na água para prestar auxílio à vítima e conseguiu regressar para terra pelos próprios meios, não tendo necessitado de assistência médica.

O Comando Local da Polícia Marítima de Funchal tomou conta da ocorrência e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado.

Foram ainda ativados elementos da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, dos Bombeiros Voluntários da Calheta e da Polícia de Segurança Pública.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para a orla marítima do arquipélago da Madeira, que estará em vigor até às 06:00 de sábado, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

O aviso decorre das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

