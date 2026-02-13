Violência no namoro. Maioria dos jovens diz ser vítima, mas continua a normalizar comportamentos

“Um número elevado de jovens desenvolve relações afetivas baseadas em comportamentos abusivos”, o que configura uma realidade “preocupante”. A conclusão sai de um estudo nacional sobre violência no namoro, divulgado esta sexta-feira.

O documento, apresentado durante a manhã na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, reúne o resultado de entrevistas a 8080 jovens, com frequência escolar entre os 7.º e 12.º anos.

Destes, 5454 legitimam pelo menos um dos 15 comportamentos violentos identificados pelo inquérito, realizado no âmbito do programa ART’THEMIS+.

Entre os comportamentos violentos que não são identificados como tal pelos jovens estão o acesso às redes sociais ou mensagens sem pedir autorização (33,6%) , na categoria controlo, procurar no dia a dia de forma insistente (33,5%), no tópico perseguição, e insultar durante uma discussão (21,9%) quando falamos de violência psicológica. Nas redes sociais, 12% não considera violência insultar alguém .

No que toca à violência física, 14% dos inquiridos não assinalam como abusivo pressionar para beijar ou beijar sem autorização a outra pessoa. A percentagem é baixa, mas alarmante: 5,9% não acha violento magoar fisicamente o parceiro .

À exceção dos comportamentos inseridos na categoria controlo, os “rapazes legitimam mais do que as raparigas” os comportamentos abusivos, indica Margarida Pacheco, uma das autoras do estudo.

A investigadora ressalva, no entanto, que “é importante trabalhar a violência não só com os rapazes, mas também com as raparigas, para mostrar que uma relação saudável é importante no desenvolvimento da juventude e da adolescência”.

“É necessário uma prevenção da violência nestas faixas etárias. Quando se tornarem pessoas adultas, vão continuar a ter várias relações de intimidade e podem depois ou sofrer ou serem pessoas agressoras e não compreender que certos comportamentos são uma forma de violência”, reforça.

Os dados indicam isso mesmo, já que a percentagem de jovens que legitimam a violência (68,2%) é semelhante à fatia de jovens que reporta já ter sido vítima (66,7%).

Os comportamentos violentos mais relatados pelos jovens são a proibição de estar ou falar com alguém, insultos durante discussões e procurar ou ser procurado online de forma insistente.

Se na normalização eram os rapazes que lideravam, na vitimização são as raparigas que mais reportam problemas em 5 dos 6 indicadores estudados — apenas a categoria "controlo" foge a esta regra.

No que toca à violência sexual, 21,7% das raparigas diz ter sido vítima, mais 10% do que os rapazes (11,8%). Um dado que, para Margarida Pacheco, se relaciona com a forma "muito diferente" como rapazes e raparigas são educados desde a infância.

"É muito importante nós começarmos também a mudar um bocadinho a educação que passamos para o género masculino. Nós continuamos a passar aqui uma educação sexual muito baseada na rapariga não ter sexualidade, que isto é errado, e os rapazes têm uma sexualidade que é também abusiva para eles próprios", alerta.

A especialista defende que este é o momento de "percebemos que tanto o género masculino como o feminino têm direito à sua privacidade e ao consentimento", remata.

O estudo nacional sobre a violência no namoro faz parte do projeto ART’THEMIS+, da associação União de Mulheres Alternativa Resposta (UMAR), e pretende ser um mecanismo de sensibilização da comunidade para o tema.