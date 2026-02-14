Ouvir
Mau tempo

A16 cortada no sentido Sintra-Cascais após queda de placar publicitário

14 fev, 2026 - 00:28 • Lusa

Trânsito foi cortado para serem realizados os trabalhos de remoção do placar publicitário na zona de Alcabideche.

A Autoestrada 16 (A16) está cortada desde as 23h15 de sexta-feira no sentido Sintra-Cascais na zona de Alcabideche após a queda de um placar publicitário na via, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h40 de sexta-feira.

Pelas 23h15, o trânsito foi cortado para serem realizados os trabalhos de remoção do placar publicitário que caiu para a via, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.

No local, pelas 00h10 de hoje, estavam 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

