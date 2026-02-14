A16 reaberta no sentido Sintra-Cascais após corte de cerca de hora e meia

14 fev, 2026 - 00:28 • Lusa
A Autoestrada 16 (A16) foi reaberta às 00h48 no sentido Sintra-Cascais na zona de Alcabideche, depois de estar cortada desde as 23h15 após a queda de um placar publicitário na via, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.
O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21h40 de sexta-feira.
Pelas 23h15, o trânsito foi cortado para serem realizados os trabalhos de remoção do placar publicitário que caiu para a via, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa.
No local, pelas 00h10 de hoje, estavam 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
[Notícia atualizada às 02h00 para alterar título e o texto, já que a A16 foi reaberta: "A16 cortada no sentido Sintra-Cascais após queda de placar publicitário"]