Buscas por casal desaparecido em Montemor-o-Velho suspensas e retomadas domingo

14 fev, 2026 - 21:27 • Olímpia Mairos , com Fátima Casanova

Casal de idosos saiu de casa em Verride na sexta-feira e não regressou.

As buscas pelo casal de idosos desaparecido no concelho de Montemor-o-Velho foram suspensas este sábado às 19h00 e vão ser retomadas no domingo às 9h00, disse fonte da Guarda Nacional Republicana à Renascença.

O casal, com 68 e 65 anos, residente em Verride, está desaparecido desde sexta-feira. O alerta foi dado à GNR por familiares pelas 19h45, depois de os dois terem saído de casa e não terem regressado. As buscas começaram ainda nessa noite, mas acabaram por ser interrompidas por volta das 22h00.

As operações foram retomadas na manhã deste sábado, envolvendo quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, apoiados por duas viaturas.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente , os trabalhos de busca concentraram-se na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da Rainha, abrangendo os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

As autoridades mantêm o dispositivo no terreno e admitem reforçar os meios caso se justifique, apelando a que qualquer informação relevante seja comunicada às forças de segurança.

