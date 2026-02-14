Cidadão português entregue ao Reino Unido pela PJ

14 fev, 2026 - 10:42 • Redação
A Polícia Judiciária procedeu este sábado à extradição de um cidadão português, detido desde 19 de janeiro, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Reino Unido, foi anunciado.
Em divulgado, a PJ precisa que se trata de "um homem de 26 anos, que era procurado naquele país por crimes de homicídio e ainda por conduta violenta".
"Na sequência da detenção, levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, o homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, a um primeiro interrogatório, tendo-lhe sido determinada a sua condução ao EPPJ (Estabelecimento Prisional na Polícia Judiciária de Lisboa), enquanto aguardava ulteriores desenvolvimentos no processo de extradição, agora concretizada", afirma a PJ.